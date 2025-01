Solicitará Ceepac más dinero para elección judicial

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) deberá solicitar una partida presupuestal extraordinaria para el proceso de la elección de jueces y magistrados locales en 2025.

Paloma Blanco López, presidenta del organismo electoral, señaló que, para tener una elección confiable, el presupuesto no debe ser menor a lo autorizado para el proceso electoral 2024, con sus respectivas ampliaciones.

“Ceepac generará este proyecto en una forma responsable, siguiendo estos criterios de racionalidad administrativa, pero también asegurando que lo que estamos solicitando es lo indispensable o lo necesario para llevar a cabo un ejercicio con la calidad que merece”, comentó.

Si bien señaló que no podía dar una cifra exacta de cuánto presupuesto extraordinario será solicitado, puntualizó que esta ampliación no puede ser menor a lo que finalmente se autorizó para el proceso electoral ordinario de este año, que fueron 172.5 millones de pesos.

“Yo veo buena voluntad de parte de los actores políticos, hemos ya platicado con los diferentes poderes, personalmente veo una voluntad para trabajar en estos números y para conocer este presupuesto, porque me parece que el interés es que la elección salga adelante de la mejor manera”, declaró.

Blanco López añadió que uno de los retos más grandes para esta elección son los tiempos, pues hubo poca oportunidad de planear con anticipación ciertos aspectos, como la contratación de personas supervisoras y capacitadoras, la instalación de organismos desconcentrados, contratación de personal eventual, la difusión del proceso electoral, entre otros.

Respecto a la boleta, señaló que el Ceepac tomará como base el diseño creado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para la elección federal, tomando en cuenta el número de cargos a elegir a nivel local.

Ceepac, sin injerencia en Tancanhuitz

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) no puede intervenir en el proceso de sustitución del alcalde de Tancanhuitz tras el fallecimiento de Jesús Franco Lárraga, pues es un tema que corresponde por completo al Cabildo, comentó la consejera electoral Graciela Díaz Vázquez.

“Sobre eso Ceepac ya no tiene ninguna injerencia, en algún momento me comentaron si habría que celebrar elecciones extraordinarias. No, no se tiene que celebrar, la ley es muy clara, solamente se celebran cuando estamos frente a una nulidad de la elección o frente a la inelegibilidad de la persona titular”, comentó.

Reiteró lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, que en su artículo 43 establece que, en caso de una ausencia definitiva del presidente municipal, el Cabildo debe elegir a un suplente, de entre los integrantes del Ayuntamiento.

Díaz Vázquez comentó que ni siquiera en situaciones de conflicto, como la que se vivió en Tancanhuitz para elegir a la nueva presidenta municipal, puede haber intervención por parte del organismo electoral, en respeto a la autonomía del municipio.