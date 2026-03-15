Sólo 13 menores están internados; la mayoría cumple sanción en casa
El juzgado especializado impone medidas cautelares
La mayoría de los adolescentes detenidos por cometer delitos de diferente índole, no se les impone internamiento institucional, sino domiciliario, de acuerdo con información de la Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores.
Además del internamiento en su propio domicilio, los infantes también son sujetos a otras medidas como recibir capacitación en determinada área, supervisión y realizar trabajo comunitario, añadió la instancia dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Precisó que, en la actualidad alrededor de 13 personas menores de edad se encuentran internadas en el complejo localizado en la avenida Fray Diego de la Magdalena, al norte de la capital potosina.
Explicó que las medidas cautelares son impuestas por el juzgado especializado, cuyo órgano jurisdiccional valora el contexto del imputado, el riesgo para la víctima y otras consideraciones, bajo una perspectiva de interés superior de la niñez y con el objetivo de evitar la reincidencia.
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