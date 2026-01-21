Sólo 25 municipios han presentado proyectos para infraestructura

Únicamente 25 municipios de San Luis Potosí, han presentado proyectos de infraestructura ante el gobierno estatal, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, al ser cuestionado sobre el nivel de coordinación con los ayuntamientos para el desarrollo de obra pública.

Durante su encuentro con medios, el mandatario estatal señaló que, de los 59 municipios que conforman la entidad, sólo alrededor del 34 por ciento ha formalizado propuestas. "Solamente tenemos 25 o 22 municipios con proyectos adentro", expresó, al precisar el número de iniciativas que actualmente se encuentran en revisión.

El gobernador Gallardo Cardona detalló que las solicitudes recibidas se concentran, principalmente, en infraestructura vial. Indicó que los ayuntamientos han planteado obras relacionadas con carreteras, caminos y rehabilitación de calles, sin que hasta el momento se hayan presentado proyectos de una mayor envergadura.

En ese sentido, agregó que ninguna de las propuestas implica inversiones elevadas ni requerimientos presupuestales extraordinarios; "la verdad que no se ha solicitado ningún proyecto grande que necesite mayor presupuesto", afirmó el gobernador del estado.

Respecto al municipio de San Luis Potosí, el titular del Ejecutivo estatal señaló que aún no se cuenta con un proyecto definido. Al ser cuestionado sobre si la capital ya había planteado alguna obra prioritaria, respondió que el tema sigue pendiente.

Precisó el mandatario estatal que será en el transcurso de esta semana cuando se realicen reuniones entre los alcaldes de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, Enrique Galindo Ceballos y Juan Manuel Navarro, respectivamente, con el objetivo de revisar y acordar posibles obras prioritarias.

Hasta ahora, la información se limita al número de municipios que han presentado proyectos y al tipo de obras solicitadas, sin que se hayan dado a conocer montos, plazos de ejecución o criterios para la aprobación de las propuestas, mientras la mayoría de los ayuntamientos del estado continúa sin ingresar iniciativas ante el gobierno estatal.