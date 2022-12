Sólo 65 % de potosinas económicamente activas tendrán aguinaldo: ENOE

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- Sólo el 65% de las mujeres potosinas económicamente activas recibirá aguinaldo en este tercer trimestre del 2022, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Este dato revela que un 35 % de mujeres no cuentan con prestaciones laborales, ya sea porque pertenecen al trabajo informal, se encuentra sin empleo o realizan trabajo no remunerado del hogar.

La importancia de este indicador ayuda a entender la capacidad adquisitiva y de decisión femenina al interior de sus hogares, así como comprender en qué tipo de mercado laboral se desempeñan como trabajadoras.

Y aunque es mayor el número de mujeres trabajadoras remuneradas que reciben aguinaldo, a este indicador se añade la brecha de ingresos que, de acuerdo con los últimos datos del informe de competitividad del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), en su medición de "Sociedad" en donde San Luís Potosí ocupó el segundo lugar, el indicador de brecha de género confirma que mayoría de la población inserta en el trabajo formal es femenino. No obstante, en ese universo la brecha salarial sigue favoreciendo al género masculino, pues el estado se ubica en el número 41 de 66 ciudades cotejadas en la brecha salarial.

De acuerdo a IMCO el ingreso mensual promedio de la población ocupada en tiempo completo por género, por cada 100 pesos que gana un trabajador una trabajadora recibe 87 pesos, medición que expone el poder adquisitivo real de la fuerza a laboral femenina.