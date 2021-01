Son 18 las aspirantes de Morena a la gubernatura

Al cierre de la inscripción ampliada por el Comité Nacional de Morena, fueron 15 simpatizantes, militantes y mujeres externas quienes presentaron solicitud de registro al proceso interno a la candidatura al Gobierno del Estado, por el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Con ello, serian un total de 18 aspirantes, toda vez que ya están inscritas María del Consuelo Jonguitud Munguía, Marcelina Oviedo Oviedo, ex oficial Mayor del Congreso del Estado; y Francisca Reséndiz Lara, lideresa sindical del SITTGE.

Las mujeres que se presentaron en el transcurso de ayer lunes son: Mónica Liliana Rangel Martínez, ex secretaría de Salud del Estado y Luz María Lastras Martínez, ex directora general del Registro Civil del Estado, ambas con licencia del cargo; Paloma Rachel Aguilar Correa, ex funcionaria federal del SAT; y Teresa Carrizales Hernández, ex oficial de Registro Civil.

Además Angélica Mendoza Camacho, diputada local de Morena; Adriana Domínguez; María Josefina Banda Zermeño; Margarita Domínguez López; Norma Valles, Pilar Valdés Martínez; Blanca Rosa López Gallegos, Maricela Oliva Espinoza, Yeraldi Rodríguez Alonso, Blanca Leticia Rocha Velázquez y Alejandra Adams Gallegos.

Mendoza Camacho se registró en semanas anteriores para una diputación federal por el Distrito Electoral 02, y Pilar Valdés hizo lo mismo, pero para una diputación plurinominal.