Sonia Mendoza celebra Declaración de Ausencia

La diputada local Sonia Mendoza Díaz, del Partido Acción Nacional (PAN), expresó que entre los avances significativos de esta LXII Legislatura se encuentra la expedición de la nueva Ley que Regula el Procedimiento para la Emisión de la Declaratoria de Ausencia de Personas Desaparecidas del Estado de San Luis Potosí.

Dijo que esta nueva legislación "ayudará a los familiares de personas desaparecidas, porque establece un mecanismo preciso para la Declaración Especial de Ausencia, documento cuya emisión no podrá exceder el plazo de seis meses a partir del inicio del procedimiento".

Su emisión, por parte del órgano jurisdiccional competente, permitirá reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de la persona desaparecida, así como otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los familiares.

"Yo creo que se ha logrado un gran avance. En lo particular, puedo decir que hemos logrado una nueva ley que beneficia a la sociedad en general y en particular a un grupo de personas y de mujeres que por años han buscado a sus seres queridos y que luego ellas son revictimizadas y que no tenían posibilidad de que les dieran el espacio para poder lograr su propósito", mencionó la legisladora.