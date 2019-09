"Soporífero", el informe de AMLO, dice el PAN

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Juan Francisco Aguilar Hernández, dijo que el informe de Andrés Manuel López Obrador no presentó sorpresa alguna y que en él "no hay nada que presumir y no anuncia estrategias para resolver los grandes problemas como la inseguridad, la crisis en salud y el nulo crecimiento económico".







Aguilar Hernández consideró que el informe fue soporífero y sin ningún logro importante que trascienda y que permita establecer que el país recompondrá el rumbo del desempleo y la falta de crecimiento.







"Los mexicanos esperábamos una explicación coherente y sobretodo una estrategia para superar la crisis de salud e inseguridad que vivimos; pero ni una cosa ni la otra; el presidente sigue quejándose del pasado, sin mirar al futuro y tomar la responsabilidad que le dieron los mexicanos"; indicó.







En salud estamos viendo morir a niñas y niños con cáncer, se les ha suspendido el médicamente y el presidente prefiere justificarlo en su ya cansado discurso de corrupción.

Dijo que además no fijó postura, ni estableció el cómo vamos a recuperar los más de 231 mil empleos que hemos perdido en lo que lleva su gobierno; incluso hasta muestra indiferencia e irresponsablemente justifica la falta de crecimiento del país.







Aguilar Hernández insistió en que la causa de los problemas económicos en este país se deben a la eliminación de programas y recortes presupuestales para destinar el dinero a los proyectos clientelares del gobierno, que han resultado un profundo fracaso.

Lamentó que en materia de seguridad, la realidad es lacerante. "La inseguridad y violencia que padecen los mexicanos desde hace años se ha desbordado. Tan es así que este año se convirtió en el más violento de la historia reciente de México"; enfatizó.

Hizo hincapié en que no hay nada que celebrar, ni que presumir; pues el informe resultó aburrido e improductivo, como ha sido esté gobierno.