Sorprenden arrojando residuos sólidos desde dos vehículos

El Ayuntamiento de Villa de Pozos, aseguró dos vehículos sorprendidos mientras arrojaban residuos sólidos urbanos y de manejo especial de manera ilegal en la colonia Los Borregos, en medio de los operativos que mantiene el municipio para frenar la proliferación de tiraderos clandestinos.

Las unidades fueron detectadas durante recorridos de supervisión realizados por personal de la Dirección de Gestión Ambiental y elementos de la Policía Vial Municipal, quienes intervinieron de inmediato para detener a los involucrados e iniciar los procedimientos sancionatorios correspondientes.

El titular de Gestión Ambiental, Alejandro Leal Espinosa, señaló que este tipo de prácticas representan un riesgo tanto ambiental como sanitario para las familias de la zona, además de contribuir al deterioro de la imagen urbana en distintos sectores de Villa de Pozos.

Explicó que los operativos forman parte de una estrategia permanente impulsada por el Gobierno Municipal para reforzar las acciones de limpieza, orden y protección ambiental, particularmente en puntos donde se ha detectado disposición ilegal de basura y residuos de manejo especial.

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Las autoridades municipales advirtieron que la vigilancia continuará en diferentes colonias del municipio con el objetivo de evitar nuevos tiraderos clandestinos, al tiempo que hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar actividades sospechosas relacionadas con el abandono ilegal de desechos.