Ssa en alerta por alta cifra de contagios

En lo que representa una muy abierta señal de alarma, ya aumentó el número de hospitalizaciones y también se registró una de las cifras más altas de fallecimientos de personas infectadas con Covid-19, entre los cuales, murieron el presbítero Juan Carlos Carrera Rodríguez y el alcalde de Santo Domingo, Rubén Díaz Espinosa, informaron la titular de la Secretaría de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez y el vocero del Comité de Seguridad en Salud, Miguel Ángel Lutzow Steiner

Rangel Martínez indicó que si bien se tienen noticias esperanzadoras respecto a una vacuna para combatir el virus, pidió no olvidar que no se tendrá pronto, "lo que sí tenemos es un cubrebocas, la decisión de no acudir a lugares concurridos, lavarnos las manos y mantener el distanciamiento social".

Lutzow Steiner detalló que se presentaron 255 nuevos casos para llegar a 30 mil 340 confirmados y el número de decesos subió a 2 mil 423 con un índice de letalidad de 7.99%.

El estado registra 16 mil 396 casos en la capital, 3 mil 209 en Ciudad Valles, 2 mil 560 de Soledad de Graciano Sánchez y 1 mil 362 en Matehuala.

Los 255 nuevos casos están en el rango de 0 a 95 años y todos son locales. Los 18 decesos son 16 hombres y 2 mujeres, 8 de la capital, 2 en Rioverde y 1 en Santo Domingo, Villa de Ramos, Mexquitic, Ciudad del Maíz, Ciudad Fernández, Ébano, Tamazunchale y Aquismón.

La hospitalización subió a 408 personas: 117 estables, 221 graves y 70 intubadas. La ocupación hospitalaria de pacientes Covid sin necesidad de ventilador es de 27%, mientras que en pacientes con necesidad de ventilador se ubicó en 30%.