Ssa: no está prohibido comer perro

En San Luis Potosí no existe una norma que prohíba el consumo de carne de perro, pero se debe tener mucho cuidado de que se encuentre en buen estado porque podría afectar a la salud, indicó el Daniel Acosta Díaz de León, titular de los Servicios de Salud (Ssa).

“De entrada lo que se debe verificar es que el animal esté sano, pero no es el fin principal porque estas especies no son ingeridas al menos en nuestra cultura, aunque sabemos que hay culturas que practican este tipo de comida como son los chinos, que comen perros, lo importante sobre todo es que los animales estén sanos y los que estén permitidos como son los bovinos y caprinos, necesitamos que estén sanos, cuando más al ser una especie que no estamos acostumbrados a ingerir”, detalló.

Lo anterior lo expresó con respecto al local que supuestamente vendía carne de perro y otras especies pequeñas, que fue localizado este lunes por la policía municipal en Soledad de Graciano Sánchez.

El funcionario estatal señaló que la localización de este local de supuesta venta de carne de perro fue por parte de la autoridad municipal de Soledad, después sólo se le dio aviso a la Coepris, pero no se tuvo una participación directa.

“No está muy claro el mecanismo por el cual tenían esa carne de animales de pequeñas especies en ese lugar y obviamente cualquier tipo de estas actividades, sea por la causa que sea, no está claro que haya sido para venta, sin embargo, no tenemos la información completa porque eso lo manejo la dirección de Seguridad Pública de Soledad”, indicó.

Acosta Díaz de León informó que sí han detectado carnes contaminada en diversos rastros, aunque no hay un caso reciente.