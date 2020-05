SSA no reconoce pruebas rápidas sobre contagios

De cara a la reactivación de las actividades esenciales en la fase 3 del COVID-19, las empresas pueden realizar pruebas inmunológicas para su personal, sin embargo, los resultados de las mismas no se toman en cuenta para la casuística, es decir, si resultan positivas no se toman como confirmatorias; no hay aprobación de muestras rápidas para confirmación o descarte, explicó Mónica Liliana Rangel Martínez, titular de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado (SSA).

Aclaró que, en caso de tratarse de dispositivos PCR o pruebas moleculares, las compañías deben canalizar a laboratorios privados avalados, a los de la UASLP o el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Sentenció la funcionaria que no hay un método rápido, cuyo resultado disponible en 15 minutos indique positividad o descarte, en una persona que es sometida a dicho procedimiento.

Rangel Martínez enfatizó que hay dos esquemas prácticamente validados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE), que se relacionan con inmunidad, es decir, si se cursa la citada enfermedad o ya se cursó y no se tuvo conocimiento. Por ende, permiten saber si hubo personas asintomáticas y qué tantas se han enfermado en una población.

"No se está autorizando ninguna prueba rápida para confirmar. Solamente son inmunológicas. La única prueba autorizada para confirmar, es PCR que es una prueba molecular y se lleva a cabo en los laboratorios autorizados en el Estado", recalcó.

De acuerdo con información gubernamental estatal, para la "nueva normalidad", en San Luis Potosí se prevé el regreso escalonado de entre 96 mil 500 a 130 mil trabajadores del sector de autopartes, construcción y minería.