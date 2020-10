Ssa: se mantienen las restricciones sanitarias

Las actividades públicas continúan como se encontraban en el semáforo naranja, y técnicamente no habrá ninguna variación con la salvedad de la posibilidad de que haya más personas en los lugares públicos, aseguró la titular de la Secretaría de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez.

Informó que la nueva clasificación de semáforo de ninguna manera es un permiso para movilizar el virus o para dejar de realizar actividades preventivas y de restricción.

Explicó que la pandemia no se ha ido y que en las condiciones actuales el Covid-19 mata y por ello no se deben realizar actividades no permitidas, que pudieran poner en riesgo las condiciones sanitarias y ocasionar el sufrimiento de terceros.

"El Semáforo Amarillo no es un permiso, -como se ha referido en algunos espacios-, para poder hacer actividades sin protección, el semáforo amarillo en el que estaremos del 12 al 23 de octubre es indicativo del riesgo moderado que existe de contagio".

Al precisar que la pandemia de Covid-19 continúa muy activa y que lo que ya se había advertido hace algunas semanas sobre la posibilidad de enfrentar una sindemia al coexistir los virus de la influenza y el Covid al mismo tiempo ya se ha comenzado a registrar.

Rangel Martínez, reiteró a la población que es urgente que como sociedad extrememos las medidas preventivas para así evitar el colapso del sistema de salud en nuestro estado.