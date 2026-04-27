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SSPC informa jornadas de prevención digital en escuelas de SLP

Buscan combatir el ciberacoso y retos virales

Por Redacción

Abril 27, 2026 02:44 p.m.
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Foto vía Gobierno estatal

Foto vía Gobierno estatal

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado informó que realiza jornadas de prevención digital en planteles educativos, con el objetivo de alertar a estudiantes, docentes y familias sobre riesgos en redes sociales.

De acuerdo con la corporación, estas actividades se llevan a cabo a través de la Unidad de Prevención del Delito e incluyen pláticas, talleres y dinámicas enfocadas en el uso responsable de plataformas digitales, la detección de retos virales, la prevención del ciberacoso y la importancia de reportar situaciones de riesgo.

Las acciones, según la SSPC, se desarrollan en las cuatro regiones del estado y buscan generar entornos digitales más seguros dentro de la comunidad escolar.

La dependencia señaló que, ante publicaciones o conductas que representen un posible peligro, se recomienda acudir a líneas de emergencia o a la Policía Cibernética. Asimismo, indicó que los centros escolares pueden solicitar estas jornadas conforme a sus necesidades.

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