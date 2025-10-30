SSPC no reporta alguna "detención relevante" en cajeros de bancos
"Lo que hemos observado, es que los sucesos (de inseguridad) no son en los cajeros", dice Juárez Hernández
De manera diaria, se reciben entre 10 y 15 solicitudes de Seguridad y Protección Bancarias, S.A. de C.V. (Seproban), a fin de acudir a verificar cajeros en San Luis Potosí, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.
Explicó que las peticiones surgen luego de que sus sistemas de monitoreo detectan personas con alguna conducta "que no coincide" con la de un cuentahabiente, motivo por lo cual acuden oficiales de la Guardia Civil Estatal (GCE) y concluyen que "están sin novedad".
"La verdad, es que desde que nos reunimos con ellos hace unos meses, no ha habido, así como una detención relevante, ni tampoco un caso que hayamos tenido conocimiento de que haya sucedido en los cajeros", declaró.
De acuerdo con la reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los cajeros ubicados en la vía pública y los bancos, son los puntos donde la población de 18 años y más capitalina se siente insegura.
El mando policial consideró que la percepción negativa, se debe a que se trata de un lugar donde la ciudadanía acude por recurso económico y al obtener el mismo percibe un ambiente inseguro, "pero la realidad apegada a lo que hemos observado, es que los sucesos no son en los cajeros".
