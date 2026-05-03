SSPC sostiene reuniones con sectores por seguridad

Se toman en cuenta todas las observaciones provenientes de los diferentes sectores productivos del estado, por ello, se sostienen reuniones para obtener mayores acercamientos, afirmó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Dijo lo anterior ante las inconformidades de algunos sectores patronales vinculados con los transportistas, gremio afectado por el robo de las unidades vehiculares, sobre todo, en la carretera federal 57.

El mando policial defendió que las estrategias de seguridad aplicadas por la Guardia Civil Estatal (GCE) son evaluadas no solo por la federación, sino también por la propia iniciativa privada con interés particular en determinado giro comercial.

Consideró que no solo la corporación estatal mantiene labores de vigilancia para inhibir todos los delitos, sino también la Policía de Investigación (PDI), cuya autoridad da seguimiento a casos que inclusive se perpetran en vialidades federales.

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"Tenemos reuniones continuas con el gobernador, donde revisamos objetivos, revisamos metas, revisamos acciones, revisamos proyectos; fortalecimiento. Entonces, ahí estamos pendientes de las evaluaciones o comentarios que tienen los diferentes sectores", comentó.