SSPCE anuncia incremento salarial a elementos de la Guardia Civil Estatal

La Secretaría informó la entrega de kits de vida y salvamento a elementos

Por Redacción

Noviembre 02, 2025 05:51 p.m.
A
Elementos de la GCE

Elementos de la GCE

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) informó sobre la aplicación de un incremento salarial al personal administrativo y operativo, además de la entrega de kits de vida y equipamiento de salvamento para los elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE).

De acuerdo con un comunicado de la dependencia, estas acciones forman parte de una estrategia para fortalecer las condiciones laborales y operativas del personal de seguridad en los 59 municipios del estado.

Durante la ceremonia —en la que participarán autoridades estatales, mandos policiales y representantes municipales— se formalizará el ajuste salarial y la entrega del nuevo equipo, con el objetivo de "reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias y garantizar la integridad de los agentes", según se detalla en el documento.

La SSPCE precisó que, como parte de las acciones realizadas en 2025, se han entregado 166 patrullas nuevas en 31 municipios, un helicóptero para vigilancia aéreatres vehículos blindados tipo Rhino, más de 35 arcos carreteros con reconocimiento facial y de placas, además de mil cámaras de videovigilancia instaladas en distintos puntos del estado.

También se informó que el personal de la corporación cuenta con seguridad social, seguros de vida y vivienda, en el marco de una inversión superior a 600 millones de pesos en materia de seguridad durante este año.

La dependencia señaló que estas medidas buscan "seguir avanzando hacia un entorno más seguro y justo para las y los potosinos", de acuerdo con el comunicado emitido por la SSPCE.

