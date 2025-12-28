logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cuando la ciencia se convierte en solución: el IPICYT y la innovación aplicada para empresas y gobiernos

Fotogalería

Cuando la ciencia se convierte en solución: el IPICYT y la innovación aplicada para empresas y gobiernos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

STPS va contra descuentos ilegales en salarios

La Secretaría del Trabajo en SLP reforzó inspecciones

Por Samuel Moreno

Diciembre 28, 2025 11:52 a.m.
A
STPS va contra descuentos ilegales en salarios

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en San Luis Potosí intensificó la vigilancia sobre prácticas empresariales relacionadas con descuentos aplicados a los salarios, ante la detección de deducciones que no cumplen con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

El procurador de la Defensa del Trabajo, Erick Méndez Torres, informó que las personas trabajadoras pueden acudir a la dependencia cuando identifiquen descuentos que consideren injustificados, a fin de recibir asesoría legal y, en su caso, iniciar un procedimiento formal contra la empresa.

Explicó que, una vez presentada la queja, se da aviso a la Dirección de Inspección del Trabajo para realizar una revisión directa en el centro laboral, donde se solicita a la empresa acreditar el origen y la legalidad de las deducciones aplicadas en la nómina. En caso de no justificar los descuentos, el proceso puede derivar en sanciones administrativas.

Méndez Torres reconoció que ya se han atendido casos en los que los descuentos se atribuyen a supuestos robos de mercancía, una práctica que —precisó— solo puede realizarse bajo condiciones específicas y dentro de los porcentajes permitidos por la ley, por lo que cualquier abuso puede ser objeto de intervención por parte de la autoridad laboral.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Señaló que la política de la STPS es privilegiar el diálogo y la conciliación con las empresas para corregir irregularidades; sin embargo, advirtió que cuando persisten las malas prácticas o se vulneran los derechos laborales, se procederá con las sanciones correspondientes.

Finalmente, el procurador reiteró el llamado a las y los trabajadores a revisar de manera periódica sus recibos de nómina y a denunciar cualquier irregularidad que afecte su salario, al tratarse de un derecho fundamental que debe ser protegido por la autoridad laboral.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Galindo pide frenar linchamientos tras caso en El Saucito
Galindo pide frenar linchamientos tras caso en El Saucito

Galindo pide frenar linchamientos tras caso en El Saucito

SLP

Rolando Morales

Advierte que los linchamientos ponen en riesgo a inocentes

STPS va contra descuentos ilegales en salarios
STPS va contra descuentos ilegales en salarios

STPS va contra descuentos ilegales en salarios

SLP

Samuel Moreno

La Secretaría del Trabajo en SLP reforzó inspecciones

Interapas retira más de mil 100 toneladas de basuras en drenajes
Interapas retira más de mil 100 toneladas de basuras en drenajes

Interapas retira más de mil 100 toneladas de basuras en drenajes

SLP

Rolando Morales

El aumento de reportes ciudadanos sobre obstrucción en el alcantarillado refleja la necesidad de atención en distintas zonas de la ciudad.

Familia acusa presión política tras arresto de entrenadora en Rioverde
Familia acusa presión política tras arresto de entrenadora en Rioverde

Familia acusa presión política tras arresto de entrenadora en Rioverde

SLP

Ana Paula Vázquez

Familia de Judith denuncia falta de orden de aprehensión y posible injerencia política