Subasta "total y absolutamente transparente", dice Galindo

El alcalde Enrique Galindo Ceballos respondió a los señalamientos del regidor Gustavo Mercado Garay, quien acusó presunta opacidad y falta de información en el proceso de subasta de terrenos municipales, al asegurar que el procedimiento ha sido "total y absolutamente transparente" y que, incluso, el propio edil cuenta con acceso directo a toda la documentación en su calidad de presidente de la comisión encargada de dar seguimiento a dicho proceso.

El edil capitalino subrayó que no comprende el origen de las inconformidades expresadas por Mercado Garay, pues recordó que fue el propio Cabildo quien aprobó por unanimidad su designación al frente de la comisión de seguimiento, lo que le otorga facultades para solicitar, revisar y dar cuenta de los expedientes relacionados con la subasta. En ese sentido, reiteró que la información no solo está disponible para el regidor, sino también para otros integrantes del cuerpo edilicio e incluso para la ciudadanía interesada.

Enrique Galindo Ceballos detalló que el proceso de enajenación de 18 predios municipales se ha desarrollado bajo un esquema legal y público, que incluyó la autorización previa del Cabildo, la publicación de convocatorias en medios de amplia circulación y la recepción abierta de posturas económicas. Como resultado, precisó que se lograron adjudicar 13 terrenos tras recibir diversas ofertas, incluido el ubicado en el fraccionamiento de Puerta de Piedra, en algunos casos con hasta cuatro interesados compitiendo por un mismo predio, lo que permitió incrementar el valor final de las operaciones.

El alcalde informó que, de concretarse en su totalidad, la subasta generará un ingreso aproximado de 658 millones de pesos para el municipio, recursos que aclaró no podrán destinarse a gasto corriente como sueldos, gasolina o nómina, sino exclusivamente a proyectos de obra pública previamente autorizados por el Cabildo. Entre estos se encuentran intervenciones en la zona de El Saucito, la salida a Guadalajara, la construcción de un puente vehicular en Jacobo Payán y la Unidad Básica de Rehabilitación en Maravillas.

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