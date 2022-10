Sueldos de presidentes municipales son "una burla", señala Gallardo

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., octubre 25 (EL UNIVERSAL).- Luego de que se dieran a conocer los sueldos de los presidentes municipales de San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona señaló que es "una burla" no solo porque hay algunos que tienen un sueldo más alto que el de él, sino que encima son de algunos de los municipios en donde hay mayores niveles de pobreza y marginación.

"Hay más de diez alcaldes o quince, que ganan más que el gobernador, entonces la verdad es que no entienden que el horno no está para bollos, la gente lo que necesita es economía y nosotros les damos presupuesto y resulta que se lo gastan en nóminas, es una burla para el pueblo", comentó el mandatario.

Por su parte, Ignacio Segura Morquecho, secretario de desarrollo social y regional de la administración estatal respecto al mismo tema, comentó que son situaciones que los cabildos deben de mediar, pues dentro de sus funciones deben fijar los sueldos de los alcaldes y los funcionarios.

Confirmó que desde el inició de la actual administración, el gobernador exhorto a "los ayuntamientos y a todos los funcionarios estatales para actuar con austeridad en todos los sentidos", sin embargo, no se han sumado a la tarea que están llevando a cabo los niveles estatales y federales.

Las opiniones surgen luego de que la organización Ciudadanos Observando diera a conocer los sueldos de los ediles mejores pagados de San Luis Potosí, entre ellos destacan: alcaldes y alcaldesa de San Luis Potosí, Rioverde, Tamasopo, Xilitla, Moctezuma y Santa Catarina, quienes perciben más de 80 mil pesos mensuales.