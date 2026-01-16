Sufren escasez de agua en La Lomita

Hacia el sur de la cabecera municipal de Soledad, en el sector de La Lomita, sus residentes llevan al menos un par de semanas padeciendo el desabasto de agua potable a través de la red pública y se ven obligados a vigilar el paso de pipas, tanto gratuitas como de cobro, para poder llenar sus aljibes, tambos, tinas y hasta botes.

En un recorrido por la zona fue posible observar camiones cisterna de Interapas, del gobierno de Soledad y particulares atendiendo la demanda de la población. Algunos residentes mencionaron que el desabasto comenzó a la par de una obra de rehabilitación de la red sanitaria (drenaje) en la calle Lorena, aunque el organismo operador informó de la terminación de dicha obra desde el pasado martes 13

de enero.

Al parecer, la escasez del líquido afecta a las tres diferentes secciones de La Lomita, pero también a colonias aledañas como las privadas de Los Agaves, Arcano Residencial, Arcos de San Pedro y una parte de Villas del Morro.

Quienes viven en La Lomita y en especial, a lo largo de la avenida María Teresa, dijeron que en cuanto al agua para consumo humano no están “tan mal” porque en el sector se cuenta con una purificadora gratuita del gobierno de Soledad, ubicada en la esquina de la citada avenida y la calle Claudia, pero que para otras necesidades como el lavado de ropa, de trastes y el aseo general del hogar, sí les hace mucha falta el suministro a través de la red.

Esperan que el Ayuntamiento, el coordinación con Interapas, resuelva el fondo de la problemática para que el abasto de agua se normalice en los próximos días.