Sugiere Priego limitar compras

La economía se encuentra en tal etapa crítica, que incluso ha obligado a los inversionistas extranjeros, que también son generadores de empleos, a tener miedo de generar sus proyectos en México y por ello es la época menos prudente para endeudarse y para adquirir lo que realmente no se necesita aprovechando el Buen Fin, advirtió el vocero de la Arquidiócesis potosina, Juan Jesús Priego Rivera.

Recordó que el buen fin es una estrategia mercantil para activar la economía en cierta época del año, aprovechando que en algunas empresas reparten los aguinaldos y que en esta época del año es cuando hay un poco más de dinero en los bolsillos.

Pero advirtió que contraer deudas aprovechando que se tiene dinero no es sinónimo de que se trate de créditos que puedan ser pagados.

"Que no nos gane ese sentimiento de que todos los sorprende, sino que realmente compremos lo que necesitamos, puede estar al 90 por ciento de descuento un producto, pero no lo necesito y si es así, al precio que me lo den es caro", dijo.

Pidió valorar qué es lo que se tiene y qué es lo que se necesita, porque un comprador que acude a adquirir sus productos y valora en forma consciente, sabe perfectamente que mucho de lo que hay en las mercancías no se necesita en realidad en el hogar.

Así, no endeudarse permitiría soportar con mayor seguridad la crisis económica que nos han dejado las malas políticas públicas, finalizó.