Sugieren audiencias penales remotas

El Poder Judicial del Estado tiene posibilidades de modificar sus procedimientos en caso de que decida citar para desahogar audiencias en materia penal sin diferirlas, y recurrir a tecnologías tales como el servicio de conferencia remota Zoom, para el desahogo a distancia, si fuera necesario y si las dos partes involucradas están de acuerdo, para prevenir los brotes de enfermedades reconocidos por el propio secretario de Seguridad Pública del Estado Jaime Ernesto Pineda Arteaga, informó el abogado penalista Juan Francisco Aguilar Hernández.

Explicó que el uso de Zoom para el desahogo de las audiencias permite a los jueces desahogar audiencias con todas las partes involucradas incluso desde la casa de cada quien.

Comentó que para audiencias no esenciales, el Poder Judicial del Estado no puede ser tan cuadrado, e incluso no puede hablarse de indiferencias y la propia Fiscalía General del Estado reconoció que le preocupa la salud de policías de investigación que pudieran estar contagiados y fiscales que pudieran haber quedado expuestos y obviamente el Centro de Justicia.

Cuestionado acerca de la carta que envió a la titular de la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, Olga Regina, luego de la confirmación del titular de la SSPE de que sí hay un brote de sarampión en el interior del Centro de Reclusión de La Pila, y un incidente de una persona presentada ante un juez por un problema respiratorio, dijo que presentó el escrito para diferir las audiencias puesto que se encuentra en riesgo la integridad de todos los operadores del sistema penal, policías investigadores e incluso de víctimas e imputados, y obviamente el personal del Centro de Justicia.

En ella, pide sólo programar con estrictas medidas de atención las que requieren de solución inmediata, puesto que es probable que muchos sí estén contagiados y no se han dado cuenta, o si les falló el sentido común, ya contagiados comenzaron a contagiar a otros.