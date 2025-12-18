logo pulso
Suma la aplicación de seguridad hasta 400 reportes al mes

Por Rolando Morales

Diciembre 18, 2025 03:00 a.m.
Suma la aplicación de seguridad hasta 400 reportes al mes

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que a través de la aplicación del botón de ayuda se reciben en promedio entre 300 y 400 reportes mensuales.

La cifra corresponde tan solo al pasado mes de noviembre, lo que refleja un uso constante de esta herramienta digital por parte de la ciudadanía.

El funcionario explicó que el botón de ayuda está dirigido a toda la población de la capital potosina y fue creado como una alternativa para mejorar la atención a emergencias, ante la saturación del número 911, donde cerca del 70% de las llamadas resultan falsas, lo que retrasa la atención de situaciones reales. 

Esta aplicación, gratuita y disponible para dispositivos Android e iOS, permite un contacto directo con el C4 municipal.

Villa Gutiérrez detalló que el botón de ayuda comenzó a operar en 2023 y actualmente cuenta con cerca de 30 mil usuarios registrados. Al activarse, el sistema envía en tiempo real la ubicación del solicitante, mientras que el ciudadano puede identificar qué unidad policial acude a su llamado, lo que genera mayor certeza y confianza en la atención. En cuanto al tiempo de respuesta, señaló que la SSPC se ha fijado como meta no exceder los 10 minutos. 

Respecto a los reportes más frecuentes, el titular de la SSPC indicó que los incidentes de tránsito encabezan las solicitudes de auxilio, principalmente atropellamientos y choques con personas lesionadas. 

En promedio, se reciben entre 10 y 15 solicitudes diarias entre semana, distribuidas de manera general en toda la ciudad, sin que exista una zona específica 

de mayor incidencia.

Precisó que el uso indebido del botón de auxilio tiene consecuencias, ya que se puede identificar a quienes lo activan sin causa justificada. Desde su implementación, 18 usuarios han sido dados de baja.

