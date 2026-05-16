Suman 13 los inmuebles subastados por el Ayto.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos, informó que el Ayuntamiento de San Luis Potosí, aún se encuentra en la fase de cierre de la primera subasta municipal de predios, proceso mediante el cual, ya se concretó la venta de 13 inmuebles, mientras otros cinco continúan en trámite para completar los 18 terrenos, cuya desincorporación fue autorizada previamente por el Cabildo con el objetivo de obtener recursos para obra pública.

El edil explicó que el gobierno municipal busca concluir completamente esta primera etapa antes de lanzar una segunda subasta, debido a la complejidad jurídica y administrativa de los procedimientos. Señaló que actualmente se trabaja en la liquidación de contratos y convenios necesarios para otorgar certeza jurídica a las operaciones."Estamos terminando de liquidar los contratos, los convenios que nos permitan darles certeza jurídica y darles un informe público de al final cuánto se subastaron, cuánto va a ingresar e ingresó ya", comentó.

Galindo Ceballos añadió que una vez concluidos los trámites pendientes y la firma de algunos documentos, la comisión correspondiente presentará un informe público con los montos recaudados y el estado final del proceso, como parte de los compromisos de transparencia

del Ayuntamiento.

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En un tema relacionado, el alcalde se refirió al caso del predio ubicado en Puerta de Piedra, el cual permanece sujeto a un juicio de amparo promovido por vecinos y colectivos que cuestionan la venta del terreno.