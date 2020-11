Suman 332 infracciones y 183 clausuras de comercios desde inicio de la pandemia

Desde el inicio de la pandemia de marzo anterior a la fecha, se han levantado 332 infracciones y 183 clausuras a comercios por violaciones diversas al reglamento, anteponiéndose siempre el diálogo con el sector. En la última semana procedieron 20 infracciones y siete clausuras.

Lo anterior lo dio a conocer el director de Comercio Municipal, Gabriel Andrade Córdova, quien aclaró que difieren los pasos para el levantamiento de ambas.

La clausura procede cuando no se respetan los parámetros que fija el sector salud y la falta no es subsanable en ese momento, a diferencia de las infracciones, que proceden cuando sí se pueden subsanar durante la visita de los inspectores, como no uso de cubrebocas, no respeto al sano distanciamiento de las mesas, falta de sanitizantes, etcétera.

Infracciones por violar horarios en el marco del "Buen Fin" dijo que no las ha habido, porque no se autorizaron ampliaciones pese a que los comerciantes las solicitaron, y eso fue debido a que se siguen lineamientos fijados por el sector salud.

Abundó el director de Comercio que existe un buen diálogo con el empresariado "porque todos están conscientes con la circunstancia pandémica, y gracias a ello se han obtenido buenos resultados".

A pregunta sobre posibles aglomeraciones por el "Buen Fin", comentó Andrade Córdova que la ampliación en el tiempo del evento comercial que se desarrolla en todo el país, del 9 al 20 de noviembre, ayuda precisamente a evitarlas.

"Porque esta vez hay dispersión de los compradores que disponen de 10 días para sus operaciones, a diferencia de años anteriores cuando ese término era de solo cuatro días", precisó el funcionario.