Suman 4 mil tomas clandestinas detectadas en Soledad: Interapas

El delgado del Interapas en Soledad de Graciano Sánchez. Daniel Gámez Macías, informó que hace aproximadamente ocho meses que asumió este cargo, se detectaron alrededor de 4 mil tomas clandestinas, de las cuales algunas ya se han logrado clausurar por petición de vecinos.

Explicó que este problema involucra cuestiones legales, debido a que mucha gente no puede comprobar la propiedad de su domicilio y están en un proceso de litigio, por lo que al no resolver este tema, el organismo no puede brindar una toma legal.

"Es un problema que tiene que atenderse por varias instancias, pero sobre todo los usuarios, son los que tienen que poner atención en la cuestión legal de sus propiedades".

Dijo que hasta septiembre del año en curso se tenían registradas alrededor de 3 mil tomas clandestinas de las 4 mil que había hace meses atrás.

"Nosotros entendemos que es un problema de tipo legal e invitamos a la gente que lo resuelva para nosotros poder brindarles un servicio".

Refirió que en marzo de este año, se terminó un programa en el que se invitaba al organismo a regularizarse sin costo alguno su toma de agua.

"Esperamos que ahora con la renovación de los Ayuntamiento que se designe a las personas titulares este programa pueda continuar, porque es muy importante que la gente se regularice y tenga su servicio de manera legal", concluyó.