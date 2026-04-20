Suman 5 empresas clausuradas en Pozos por falta de seguridad

En lo que va de este 2026, la Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos ha clausurado cinco empresas por incumplimiento de medidas básicas de seguridad y poner en riesgo a su propio personal y a la población cercana a ellas.

Miguel Ángel Llanas Texon, titular de la dependencia, dijo que se mantiene una vigilancia permanente sobre empresas tanto comerciales como de giro industrial para prevenir todo tipo de riesgos a la población civil.

El funcionario mencionó que la inspección constante de negocios que operan en este municipio "es una instrucción de la concejal presidente Martha Patricia Aradillas Aradillas, con el fin de prevenir y salvaguardar la integridad de las y los ciudadanos, así como de quienes laboran en dichos establecimientos, además de verificar que se cumpla con las normas y medidas necesarias para prevenir riesgos y actuar de manera oportuna ante cualquier eventualidad".

Llanas Texon reiteró que Protección Civil fortalecerá sus estrategias de prevención y vigilancia y exhortó a las y los propietarios de comercios e industrias a cumplir con la normativa vigente, con el fin de "contribuir a la construcción de un entorno más seguro para todas y todos en Villa de Pozos".

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