Suman 63 escuelas afectadas por lluvias en la Huasteca

Hasta el momento, se tienen contabilizadas 63 planteles educativos de la región huasteca que resultaron con afectaciones por las recientes lluvias torrenciales, informó Jun Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

Describió que desde el domingo la SEGE en coordinación con el Instituto Estatal de la Infraestructura Física Educativa (IEIFE), se trabaja en corroborar los daños y las condiciones de las escuelas.

El funcionario estatal precisó que se detectaron afectaciones en equipo de cómputo, muebles y en algunos casos bardas perimetrales. "Somos uno de los cinco estados que estamos en contacto continuamente con el gobierno federal que menos afectaciones tuvo".

Reportó que, en el municipio de San Vicente Tancuayalab existe un puente que no permite acceder a varias escuelas inundadas, por lo cual, el personal de la SEGE espera que disminuya el nivel del agua para proceder con la revisión.

En entrevista, subrayó que, con la visita de este día de los titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), podrá definirse la validación y los alcances de la cobertura de los seguros institucionales para tales centros escolares.