Suman 932 casos de dengue detectados en SLP

Hasta el momento en la entidad se tiene registro de más de 900 casos de dengue confirmados, de acuerdo al subdirector de Servicios Estatales en Salud Pública, Miguel Angel Lutzow Steiner, quien señaló que la gran mayoría de los casos son clasificados como "dengue no grave", 31 casos con signos de alarma y tres casos que tuvieron datos de gravedad.

"Tenemos 932 casos confirmados en total... se nos presentó un caso de gravedad por mes en los últimos tres meses", señaló.

Manifestó que las zonas de riesgo en donde el vector se ha instalado es amplio, en la zona metropolitana se tienen 70 casos de acuerdo al corte de agosto a esta última semana.

"Existe la posibilidad de que personas que tengan síntomas no tan intensos también tengan dengue y solamente acuden los que se sienten peor, entonces no hay forma de captar a todos los enfermos, hay personas que se infectan y no desarrollan los síntomas, o desarrollan muy pocos síntomas, si me pregunta, seguramente hay más casos, si seguramente hay más casos", señaló.

Miguel Ángel Lutzow señaló que desde el 2010 se detectó el vector en la zona metropolitana, sin embargo, este es el primer año que se tienen 25 casos importados en la capital potosina, sin embargo, señaló que este virus llegó para quedarse en la entidad potosina.

"La historia demuestra que una vez que el vector se instala, no hay forma de eliminarlo al cien por ciento", manifestó.

Manifestó que tres muertes siguen en estudio a fin de determinar si la causa fue dengue en la entidad.

Solicitó a la población evitar auto medicarse, pues citó como ejemplo el ácido acetilsalicílico, medicamento que impide la coagulación de la sangre.