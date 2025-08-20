logo pulso
Supermercados ya ofertan tradicional pan de muerto

Por Leonel Mora

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
A
Supermercados ya ofertan tradicional pan de muerto

En pleno agosto, cuando ni siquiera está presente el ambiente de las fiestas patrias de septiembre, las panaderías de supermercado ya están ofreciendo a la venta el pan de muerto tradicional de finales de octubre y principios de noviembre.

Empleados cuestionados sobre esta oferta “tempranera” señalaron que es porque el público consumidor pregunta ya por este tradicional platillo de finales del año, aún cuando no es su temporada.

Por pieza, este pan se vende entre 12 y 14 pesos dependiendo de su tamaño, aunque hay paquetes de cuatro en 55 pesos y charolas de hasta seis piezas algunas de las cuales vienen cubiertas con chocolate.

El pan de muerto, tradicionalmente, representa una conexión entre vivos y muertos y por ello su decorado con base en tiras de pan que semejan los “huesitos” de los difuntos. Forman parte esencial de las ofrendas que se colocan en los altares de muertos para el 1 y 2 de noviembre. Su consumo es una forma ritual de “comulgar” o convivir con la memoria de los seres queridos que ya fallecieron.

Con su oferta adelantada, los supermercados están “comiéndole el mandado” a las panaderías tradicionales, aunque muchos consumidores saben que el pan de las grandes tiendas no iguala en sabor al de las pequeñas panaderías artesanales.

