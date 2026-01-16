logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

Fotogalería

ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Supervisan que camioneros cobren tarifa exacta

El costó vigente desde este viernes 16 de enero es de 13.50 pesos por viaje

Por Pulso Online

Enero 16, 2026 09:42 a.m.
A
Foto: SCT

Foto: SCT

Ante las denuncias de cobros excesivos o que los choferes del transporte público no regresan el excedente del pago, las Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que ya se encuentra a bordo de las unidades, verificando que a las personas usuarias se les cobre la tarifa justa y exacta.

El costó vigente desde este viernes 16 de enero es de 13.50 pesos general; 12.50 pesos en prepago; y 6 pesos la tarifa especial.  

Además, la dependencia señaló que se puede brindar información a los usuarios y se pueden levantar reportes en el WhatsApp de atención ciudadana:

"Si te cobran de más o no te entregan tu cambio, repórtalo al 4444877096 (Solo WhatsApp). Tu denuncia nos ayuda a sancionar a las personas responsables y a mejorar el servicio de transporte público", señaló la SCT.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Vigente, tarifa de 13.50 pesos en transporte público

La SCT autorizó el incremento en este servicio a partir de este viernes

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Convocan a Matrimonios Colectivos 2026
Convocan a Matrimonios Colectivos 2026

Convocan a Matrimonios Colectivos 2026

SLP

Redacción

DIF estatal abrió la convocatoria para matrimonios civiles gratuitos

Se esperan mínimas de 2°C en zona centro y altiplano: CEPC
Se esperan mínimas de 2°C en zona centro y altiplano: CEPC

Se esperan mínimas de 2°C en zona centro y altiplano: CEPC

SLP

Pulso Online

Ante las bajas temperaturas, Protección Civil brinda consejos para protegerse

Supervisan que camioneros cobren tarifa exacta
Supervisan que camioneros cobren tarifa exacta

Supervisan que camioneros cobren tarifa exacta

SLP

Pulso Online

El costó vigente desde este viernes 16 de enero es de 13.50 pesos por viaje

Vigente, tarifa de 13.50 pesos en transporte público
Vigente, tarifa de 13.50 pesos en transporte público

Vigente, tarifa de 13.50 pesos en transporte público

SLP

Pulso Online

La SCT autorizó el incremento en este servicio a partir de este viernes