Supervisan que camioneros cobren tarifa exacta

Ante las denuncias de cobros excesivos o que los choferes del transporte público no regresan el excedente del pago, las Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que ya se encuentra a bordo de las unidades, verificando que a las personas usuarias se les cobre la tarifa justa y exacta.

El costó vigente desde este viernes 16 de enero es de 13.50 pesos general; 12.50 pesos en prepago; y 6 pesos la tarifa especial.

Además, la dependencia señaló que se puede brindar información a los usuarios y se pueden levantar reportes en el WhatsApp de atención ciudadana:

"Si te cobran de más o no te entregan tu cambio, repórtalo al 4444877096 (Solo WhatsApp). Tu denuncia nos ayuda a sancionar a las personas responsables y a mejorar el servicio de transporte público", señaló la SCT.

