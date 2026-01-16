Supervisan que camioneros cobren tarifa exacta
El costó vigente desde este viernes 16 de enero es de 13.50 pesos por viaje
Ante las denuncias de cobros excesivos o que los choferes del transporte público no regresan el excedente del pago, las Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que ya se encuentra a bordo de las unidades, verificando que a las personas usuarias se les cobre la tarifa justa y exacta.
El costó vigente desde este viernes 16 de enero es de 13.50 pesos general; 12.50 pesos en prepago; y 6 pesos la tarifa especial.
Además, la dependencia señaló que se puede brindar información a los usuarios y se pueden levantar reportes en el WhatsApp de atención ciudadana:
"Si te cobran de más o no te entregan tu cambio, repórtalo al 4444877096 (Solo WhatsApp). Tu denuncia nos ayuda a sancionar a las personas responsables y a mejorar el servicio de transporte público", señaló la SCT.
Vigente, tarifa de 13.50 pesos en transporte público
La SCT autorizó el incremento en este servicio a partir de este viernes
