Surgen discrepancias entre universitarios que mantienen protesta (video)
Reconocen que aún no existe un consenso dentro del movimiento
Durante una rueda de prensa convocada a las 11 de la mañana por integrantes del movimiento 20/10, surgieron momentos de tensión cuando algunos alumnos de la Facultad de Derecho interrumpieron a una compañera que leía un oficio en el que se expresaba el respaldo y agradecimiento a las manifestaciones estudiantiles realizadas el lunes y martes.
Dos estudiantes hombres, quienes no se identificaron, pidieron a la vocera que detuviera la lectura. "Ari, no, no, te pedimos que no digas nada. Todos los alumnos estamos en contra de esto", dijo uno de ellos, mientras otro agregó: "Todo lo que diga ella no nos representa".
Al ser cuestionados sobre su reacción, los jóvenes argumentaron que aún no existe un consenso dentro del movimiento, pues continúan las discusiones sobre los temas que serán incluidos en el pliego petitorio que planean entregar a las autoridades universitarias.
De acuerdo con lo observado, el ambiente se tornó tenso, debido a la falta de acuerdos entre los propios integrantes del movimiento, así como por la presencia de medios de comunicación, cuya asistencia —según algunos estudiantes— no había sido convocada por ellos.
Además, se cuestionó el trato hacia egresados que participaron en la manifestación del día anterior, luego de que algunos estudiantes exigieran identificaciones y solicitaran a quienes se acreditaron como exalumnos retirarse del lugar de reunión.
