SUTSGE recupera servicio médico que le retiró el gobierno estatal

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE) obtuvo una suspensión provisional otorgada por el Juzgado Segundo de Distrito, para que se les restablezca el servicio médico privado a los trabajadores que se ampararon para que se les reafiliara al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El argumento, presentado dentro del juicio de amparo registrado bajo el expediente 131/2023, presentado en contra del retiro del servicio médico privado ordenado por el gobierno estatal, luego de que un amparo previo obligara a la administración de Ricardo Gallardo Cardona a restablecer el servicio médico del IMSS. Así, los trabajadores beneficiados recuperarán los servicios.

El fallo judicial ordena la suspensión provisional del acto reclamado y señala que, de no concederse dicha medida, “se causarían al agraviado daños y perjuicios de difícil reparación, para el efecto de que no se prive a los quejosos, respecto de los cuales se admitió la ampliación de demanda, de recibir los servicios de salud de las instituciones médicas privadas, en igualdad de términos y como lo venían recibiendo”.

En lo que respecta al IMSS, aunque fueron 3 mil 772 los trabajadores que se ampararon, el gobierno estatal solamente reincorporó a aproximadamente 180, que es el número de burócratas que tendrían enfermedades de salud de gravedad, por ello, sí requerían la atención médica en el Seguro Social.

No obstante, existen casos de algunos trabajadores con cáncer que para que puedan ser atendidos en el IMSS, se les está pidiendo que firmen una hoja en la que dice que sí se les dará la atención, no obstante, hasta el momento el patrón, es decir, el gobierno estatal, no ha cubierto la totalidad del adeudo por las cuotas obrero patronales de los primeros meses del año.

Debido a esto último las y los trabajadores no han logrado concretar su alta como derechohabientes del IMSS, pero sí han recibido atención médica.