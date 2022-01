Tachan de "irrelevante" pregunta sobre patrullas

En su perfil de Facebook, la publicación del gobierno de la capital sobre si gustan o no las nuevas patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana había generado al mediodía de ayer 613 reacciones y 102 comentarios de seguidores, quienes cuestionaban el costo del nuevo parque vehicular y si su uso impactará de alguna forma en abatir los índices de la delincuencia en la ciudad.

De las 613 reacciones, 458 fueron "Me Gusta"; 123 "Me Encanta"; 20 "Me Divierte" y nueve "Me Sorprende", además de cuatro "Me Importa"; tres "Me Enoja" y una "Me entristece".

Entre los comentarios, se pudieron leer cuestionamientos sobre el costo de las unidades, sobre cuántas calles y avenidas se pudieron bachear con ese dinero o si van a costar "lo mismo que con Nava Palacios".

No pocos comentarios hacían referencia a que las nuevas patrullas van a ser entregadas a "los mismos policías viejos y corruptos de siempre", por lo que se hacía énfasis en la necesidad de capacitar e incluso renovar al personal de la corporación.

También hubo quienes salieron en defensa de la labor policial y subrayaron lo difícil que es trabajar 12 horas continuas sin el equipo adecuado.

Otros señalaron que la pregunta de si gustan o no las patrullas resultaba irrelevante, porque "lo que queremos ver los ciudadanos son resultados en materia de seguridad".

También hubo referencias a que así como se cambia de patrullas, se deben cambiar las leyes para evitar que los delincuentes que detiene la Policía, salgan tan fácil de su encierro.

Este lunes, el Ayuntamiento entregará y dará salida a las nuevas patrullas en un evento en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, al cual está invitado el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.