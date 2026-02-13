"También se debe pensar en las Pymes"

El diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann, presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad en la Cámara de Diputados, advirtió que la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales debe analizarse no solo desde el bienestar de las y los trabajadores, sino también por el efecto que podría generar en la economía, especialmente en micro y pequeñas empresas y en el comportamiento del empleo formal.

La reforma, aprobada por unanimidad en el Senado de la República, llegará a revisión en San Lázaro con varios puntos aún abiertos a interpretación. Entre ellos, la aplicación del esquema de seis días de trabajo por uno de descanso, que todavía no resulta claro para el sector obrero y que deberá precisarse en las leyes secundarias.

Otro de los aspectos que entrará a revisión, señaló, es el pago de horas extras, cuyo incremento cercano al 200 por ciento quedó establecido en la minuta. El reto, planteó, es proteger la calidad de vida laboral sin que los cambios se conviertan en una carga difícil de absorber para los negocios más pequeños.

El análisis, sostuvo, debe diferenciar entre el fondo de la reforma —mejorar las condiciones laborales y fortalecer los empleos dignos y bien remunerados— y sus posibles efectos económicos en un contexto de desaceleración y falta de certeza a nivel global que ya impacta en el país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Bajo ese escenario, advirtió que cualquier ajuste deberá cuidar que la reforma no termine incentivando el empleo informal, ya que ello tendría repercusiones directas en las finanzas públicas y en la economía en general.