logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN VIAJE!

Fotogalería

¡BUEN VIAJE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

"También se debe pensar en las Pymes"

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 13, 2026 03:00 a.m.
A
"También se debe pensar en las Pymes"

El diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann, presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad en la Cámara de Diputados, advirtió que la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales debe analizarse no solo desde el bienestar de las y los trabajadores, sino también por el efecto que podría generar en la economía, especialmente en micro y pequeñas empresas y en el comportamiento del empleo formal.

La reforma, aprobada por unanimidad en el Senado de la República, llegará a revisión en San Lázaro con varios puntos aún abiertos a interpretación. Entre ellos, la aplicación del esquema de seis días de trabajo por uno de descanso, que todavía no resulta claro para el sector obrero y que deberá precisarse en las leyes secundarias.

Otro de los aspectos que entrará a revisión, señaló, es el pago de horas extras, cuyo incremento cercano al 200 por ciento quedó establecido en la minuta. El reto, planteó, es proteger la calidad de vida laboral sin que los cambios se conviertan en una carga difícil de absorber para los negocios más pequeños.

El análisis, sostuvo, debe diferenciar entre el fondo de la reforma —mejorar las condiciones laborales y fortalecer los empleos dignos y bien remunerados— y sus posibles efectos económicos en un contexto de desaceleración y falta de certeza a nivel global que ya impacta en el país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Bajo ese escenario, advirtió que cualquier ajuste deberá cuidar que la reforma no termine incentivando el empleo informal, ya que ello tendría repercusiones directas en las finanzas públicas y en la economía en general.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Internos de La Pila fabricarán mobiliario y artesanías
Internos de La Pila fabricarán mobiliario y artesanías

Internos de La Pila fabricarán mobiliario y artesanías

SLP

Redacción

Realizarán sillas tejidas y artesanías como parte de actividades de reinserción social.

Diputada defiende rehabilitación de Splash en Tangamanga
Diputada defiende rehabilitación de Splash en Tangamanga

Diputada defiende rehabilitación de Splash en Tangamanga

SLP

Redacción

Afirmó que la obra no contempla tala y prevé una planta tratadora.

Buscan prohibir el fracking desde la Constitución de SLP
Buscan prohibir el fracking desde la Constitución de SLP

Buscan prohibir el fracking desde la Constitución de SLP

SLP

Redacción

La propuesta busca blindar SLP de esta práctica

Canacintra renueva dirigencia
Canacintra renueva dirigencia

Canacintra renueva dirigencia

SLP

Redacción

La cámara industrial renovó su Mesa Directiva con respaldo de autoridades estatales.