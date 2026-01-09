logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

Fotogalería

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Tarifa de transporte conforme a inflación

Por Samuel Moreno

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Tarifa de transporte conforme a inflación

El eventual ajuste a la tarifa del transporte público urbano en San Luis Potosí dependerá exclusivamente del comportamiento de la inflación y no de las propuestas que presenten los concesionarios, aclaró la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta, al descartar que exista un monto definido para el incremento del pasaje.

La funcionaria explicó que cualquier modificación a las tarifas debe apegarse a lo que establece el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), cuya publicación oficial se realiza entre los días 10 y 15 de cada mes. Una vez que se cuenta con ese indicador, la dependencia realiza el cálculo correspondiente para determinar si procede un ajuste y en qué proporción, aplicable a todas las modalidades del transporte público.

Martínez Acosta rechazó los señalamientos de líderes del transporte que han hablado de un aumento de hasta dos pesos o de una tarifa de 15 pesos, al enfatizar que estas cifras no tienen sustento legal ni técnico. Subrayó que no se trata de una decisión discrecional ni del "contentillo" de algún sector, sino de un procedimiento establecido en la normatividad.

Añadió que fijar una tarifa sin contar previamente con el dato oficial de la inflación sería irresponsable y generaría confusión entre los usuarios, por lo que pidió esperar a que se complete el proceso conforme a la ley. Insistió en que, hasta el momento, no hay una tarifa autorizada ni una fecha definida para su aplicación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Finalmente, la titular de la SCT recordó que los concesionarios también asumieron compromisos relacionados con la renovación de unidades, los cuales forman parte del análisis integral que se realiza al momento de evaluar cualquier ajuste tarifario, con el objetivo de mejorar las condiciones del servicio para los usuarios.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    250 mdp a rehabilitación de laterales de la 57
    250 mdp a rehabilitación de laterales de la 57

    250 mdp a rehabilitación de laterales de la 57

    SLP

    Redacción

    Intervendrán 12 kilómetros en ambos sentidos

    Suspenden suministro de agua de El Realito por turbidez
    Suspenden suministro de agua de El Realito por turbidez

    Suspenden suministro de agua de El Realito por turbidez

    SLP

    Martín Rodríguez

    Continúa la falta de suministro en algunas colonias de la capital

    Recibe el TEESLP impugnación contra Ley Gobernadora
    Recibe el TEESLP impugnación contra Ley Gobernadora

    Recibe el TEESLP impugnación contra "Ley Gobernadora"

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    La magistrada Denisse Porras se encargará de sustanciar el juicio promovido por Fernando Leal Beltrán

    Todavía espera Congreso terna para fiscal electoral
    Todavía espera Congreso terna para fiscal electoral

    Todavía espera Congreso terna para fiscal electoral

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    La Fiscalía Especializada se mantiene sin titular desde el 31 de diciembre