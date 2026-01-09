Tarifa de transporte conforme a inflación

El eventual ajuste a la tarifa del transporte público urbano en San Luis Potosí dependerá exclusivamente del comportamiento de la inflación y no de las propuestas que presenten los concesionarios, aclaró la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta, al descartar que exista un monto definido para el incremento del pasaje.

La funcionaria explicó que cualquier modificación a las tarifas debe apegarse a lo que establece el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), cuya publicación oficial se realiza entre los días 10 y 15 de cada mes. Una vez que se cuenta con ese indicador, la dependencia realiza el cálculo correspondiente para determinar si procede un ajuste y en qué proporción, aplicable a todas las modalidades del transporte público.

Martínez Acosta rechazó los señalamientos de líderes del transporte que han hablado de un aumento de hasta dos pesos o de una tarifa de 15 pesos, al enfatizar que estas cifras no tienen sustento legal ni técnico. Subrayó que no se trata de una decisión discrecional ni del "contentillo" de algún sector, sino de un procedimiento establecido en la normatividad.

Añadió que fijar una tarifa sin contar previamente con el dato oficial de la inflación sería irresponsable y generaría confusión entre los usuarios, por lo que pidió esperar a que se complete el proceso conforme a la ley. Insistió en que, hasta el momento, no hay una tarifa autorizada ni una fecha definida para su aplicación.

Finalmente, la titular de la SCT recordó que los concesionarios también asumieron compromisos relacionados con la renovación de unidades, los cuales forman parte del análisis integral que se realiza al momento de evaluar cualquier ajuste tarifario, con el objetivo de mejorar las condiciones del servicio para los usuarios.