Teatro del Pueblo de Fenae es totalmente gratis, aseguran

No existe venta de boletos ni accesos para el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional de la Enchilada (Fenae), ya que se trata de un espacio completamente gratuito y dirigido al disfrute pleno de la ciudadanía, informó el secretario general del Ayuntamiento, Benjamín Pérez Álvarez.

El funcionario advirtió que cualquier publicación en redes sociales que ofrezca o promueva la venta de pases es ajena a la organización del evento y podría tratarse de un intento de fraude, por lo que pidió prestar atención especial para evitar caer en una situación que afecte su economía.

Lo anterior surgió luego de que, a través de una página de reventa en Facebook, se detectaron publicaciones en las que se ofertaban supuestos boletos para presentaciones de artistas que han participado en la Fenae, como Luis R. Conríquez, quien se presentó el pasado miércoles 8 de abril; El Tri, al día siguiente; y Gloria Trevi el viernes.

En dichas publicaciones, algunos vendedores solicitaban hasta mil pesos por un acceso, mientras que otras personas ofrecían entre 500 y 700 pesos por boletos para estos conciertos.

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En ese sentido, el secretario general aclaró que los accesos al área VIP que otorga el municipio se distribuyen únicamente mediante dinámicas realizadas a través de las páginas oficiales del Ayuntamiento o en horas previas a cada concierto; sin embargo, reiteró que estos pases no tienen ningún costo.

Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar y evitar realizar pagos por este tipo de supuestos boletos.

Finalmente, señaló que la administración municipal se mantendrá atenta a cualquier situación irregular y dará seguimiento a estos casos.