Teme CO negocien "bajo la mesa" alza a tarifas de agua

La organización Ciudadanos Observando reiteró ayer su postura de rechazo total al aumento a las tarifas de agua potable y drenaje que busca concretar el Ayuntamiento capitalino para su organismo, Interapas.

Sus miembros señalaron, como ya lo habían hecho la semana pasada, que primero se deben hacer esfuerzos reales y comprobables en la recuperación de la cartera vencida, insistiendo en que solo el 60 por ciento de los usuarios paga puntualmente el servicio, mientras que el restante 40 por ciento lleva años sin hacerlo.

Dentro de ese porcentaje, recordó Lupillo González, vocero de la asociación civil, se encuentran fraccionamientos de lujo como La Vista, Villantigua y otros del sur poniente de la ciudad.

Ciudadanos Observando adelantó que formalizará por escrito su postura ante el Congreso del Estado, que es donde pronto se tomarán decisiones sobre las tarifas del agua.

"Estaremos muy cerca de las y los diputados, vigilando que no se hagan movimientos bajo la mesa, pues tenemos casos como el del diputado Mario Lárraga Delgado, que está negociando puestos de trabajo en el Interapas a cambio de favorecer el incremento", dijo Lupillo González.

En el Congreso, la diputada María Isabel González Tovar, integrante de la Comisión del Agua, informó que no se ha recibido propuesta alguna de los organismos, a pesar de que el Legislativo debe analizar y dictaminar sobre este tema, a más tardar, el 15 de noviembre.

Mencionó que el legislador Lárraga Delgado invitó a los miembros de la Comisión a visitar las instalaciones de Interapas "como para que constatemos por qué es necesario un aumento, pero no me parece que debamos basar nuestro voto en eso. Yo no iré; no sé mis demás compañeros".