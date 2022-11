Teme Coparmex desestabilidad por reforma electoral

Las inversiones, las fuentes de empleo y el motor de la economía, serán los primeros afectados si hay desestabilidad política por la propuesta de reforma que afecta a al organismo responsable de las elecciones, advirtió el presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante.

Dijo que cuando algo funciona no hay necesidad de que se cambie, y van más de tres décadas que se logró construir el respeto a la democracia de los mexicanos, luego de que tres partidos distintos en estas tres décadas han ganado.

Aseguró que prueba de ello es que “el partido en el poder de venir abajo, o sea de cero, a hoy tener 22 estados y una máxima representación en el Congreso es el resultado dado por el árbitro”.

Precisó que no es momento de cambiar las reglas del juego al árbitro, que no se toca el INE, porque un entorno con buena democracia da certidumbre a la inversión, y si no que hay democracia o perciben los inversionistas desestabilización democrática en el país, no invertirán y por eso, no podemos cambiar las reglas del juego.