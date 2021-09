Temen invasión de ambulantes en Reforma

El puente peatonal de la calle de Reforma no estorba, pero tampoco beneficia en nada, dijeron comerciantes de la zona y locatarios del mercado República, sin embargo, se mostraron en contra de que lo quiten, ya que temen se llene de ambulantes que vienen desde lugares como el Estado de México y Puebla.

"Nos traerá muchos problemas, porque no sé cómo llegará la nueva administración, pero la pasada que aún no se va, tuvo favoritismos al dar infinidad de lugares al ambulantaje a más no poder, por ende, creció mucho, al 200 por ciento aproximadamente", dijo una de las comerciantes del lugar.

"Ya la mayoría sabemos que son de otras ciudades, del Estado de México y Puebla, donde no los dejan trabajar y como en San Luis no les dicen nada, pues se vienen para acá", dijo otro vendedor.

Uno de los locatarios del mercado República mencionó que el "ambulantaje está incontrolable, incluso dentro del mercado se estaban instalando vendedores de cucharas, miel, entre otros, pero no los dejaron, así que si quitan el puente dará lugar a que se instalen esos vendedores, sabiendo que esta no fue una buena administración, que dejó crecer en demasía a los ambulantes, lo cual nos afecta a los locatarios".

Otro de los comerciantes manifestó que "ya no podemos con el ambulantaje, y si quitan el puente peatonal, esa área, será exclusivamente para el ambulantaje, de mí se acuerdan, no se vale, que mejor lo dejen como está".