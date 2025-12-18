Temporada satura el Mercado de Abastos

Con el inicio de las fechas oficiales de las posadas, el Centro de Abastos es un punto de muy alta concentración de gente que en diversos tramos provoca vialidades intransitables y horarios extendidos para atender a mayoristas que acuden para surtir sus tiendas, despensas o eventos empresariales.

La mayor parte de los clientes se concentra en puntos de venta de alimentos al mayoreo, tanto de hortalizas y frutas y verduras como de imperecederos.

Algunos mayoristas compran pastas, galletas, vinos y licores, bebidas refrescantes, dulcería, cañas, naranjas, mandarinas, botanitas envueltas en celofán, bolsas, envolturas sin moños, carbón, aceites, productos de salchichonería y cremería, además de otros insumos necesarios.

El proceso de compra suele ser tardado, porque a última hora se juntan cientos de clientes en pocos negocios y saturan las avenidas.

Los transportistas también batallan porque cargan mayores cantidades de mercancía y la depositan en las bodegas que suben el monto de sus pedidos. En las bodegas, los automovilistas hasta forman filas en espera de ser atendidos para procesar los pedidos al mayoreo.