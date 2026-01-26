Tendrá la 21 de Marzo un nuevo parque urbano

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez rescatará la plaza 21 de Marzo y la convertirá en parque urbano, informó el presidente municipal Juan Manuel Navarro Muñiz.

Ese sitio abierto, que en la década de 1990 fue entregado por el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, como "Plaza de la Solidaridad", fue señalado para el inicio de los trabajos de construcción de un moderno y parque, que transformará completamente el entorno y la convivencia social de esta colonia.

Navarro Muñiz confirmó que las familias de la colonia 21 de Marzo tendrán un nuevo espacio de recreación al que llamó "icónico" y "trascendental" y "un anhelo social que durante mucho tiempo no se había cristalizado".

Así anunció la construcción de un Parque Urbano en la plaza principal, la cual hoy luce en condiciones de abandono y daños. Este proyecto de infraestructura deportiva iniciará este martes 27 de enero.

Dijo que el rescate de este espacio público se suma al Plan Municipal de construcción de más de 50 nuevas áreas recreativas en todo Soledad de Graciano Sánchez, durante el presente año 2026.

Este nuevo parque urbano tendrá área de juegos infantiles, zona para la convivencia con mascotas, trotapista, cancha deportiva multiusos, cancha de futbol, espacio de gimnasio y zonas de descanso, convirtiendo totalmente un predio abandonado, destruido y sin interés, a un espacio moderno, vivo e impulsor del deporte juvenil y la interacción sana entre las personas.

El proyecto incluye una planta potabilizadora de agua, es decir también la plaza se convertirá en un centro de distribución más al programa Purificadoras Gratuitas.

Este martes, el Alcalde visitará esta colonia, para dar inicio a los trabajos de construcción.