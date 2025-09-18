TEPJF ratifica separación de consejeros del PRI

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de su Sala Regional Monterrey, confirmó la validez de las decisiones tomadas por el Consejo Político Estatal del PRI en diciembre de 2024, dejando sin efecto la resolución del Tribunal Electoral local que las había anulado.

Entre las decisiones respaldadas, se encuentra la aprobación del método para elegir a la dirigencia estatal y la designación de los líderes del partido en San Luis Potosí. Además, se ratificó la separación de 13 consejeros que se habían inconformado, quienes ya no forman parte del órgano interno del PRI, informó el secretario técnico del partido, Alberto Rojo Zavaleta.

El conflicto surgió cuando el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) determinó que en una sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal no se convocó a todos los consejeros, lo que dejó sin sustento la designación de Sara Rocha Medina como presidenta del PRI en la entidad. La exclusión afectó a militantes que no fueron notificados ni pudieron participar en la renovación de la dirigencia.

Rojo Zavaleta precisó que el caso del alcalde Enrique Galindo Ceballos no se trata de una expulsión, sino de la reposición de un procedimiento interno. Este proceso está actualmente en manos de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria y, una vez concluido, será turnado a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, que ya tiene criterios establecidos para situaciones similares.

""Lo que se determinó es que había que reponer el proceso, no es que expulsión y no expulsión. Aún no se ha notificado porque no hay ningún plazo especifico, pero está trabajando y la Comisión Estatal de Justicia tiene su propio calendario de sesiones", comentó el secretario técnico del PRI.