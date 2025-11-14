logo pulso
Tercer implicado del caso UASLP no aparece: FGE

FGE confirma que el señalado no está localizado y que la PDI ya busca cumplimentar la orden.

Por Rubén Pacheco

Noviembre 14, 2025 03:09 p.m.
A
Tercer implicado del caso UASLP no aparece: FGE

El Poder Judicial de la Federación desestimó el amparo tramitado por el tercer imputado para no ser detenido por la presunta violación de una alumna de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Así lo confirmó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien complementó que, una vez negado el recurso por parte del Juzgado de Distrito, la Policía de Investigación (PDI) ya se aboca a cumplimentar la orden de aprehensión.

Sin embargo, matizó que apenas se decretó la suspensión del amparo, por lo tanto, el juzgado se encuentra en proceso de fijar la audiencia constitucional del recurso, a fin de resolver el fondo del mismo.

Cuestionada sobre si el presunto señalado salió de la entidad potosina para evitar ser detenido, García Cázares respondió que no se le tiene localizado, por ende, se considera como sustraído de la justicia.

"Tiene un amparo, le negaron la suspensión. Nosotros estamos en la búsqueda de él (el tercer implicado)", comentó.

SLP

Rubén Pacheco

FGE confirma que el señalado no está localizado y que la PDI ya busca cumplimentar la orden.

