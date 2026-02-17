logo pulso
Terminal de FFCC de pasajeros aún sin sede en SLP

Hasta el momento no existe un acercamiento institucional

Por Rubén Pacheco

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
A
Terminal de FFCC de pasajeros aún sin sede en SLP

Aunque el Gobierno Federal prevé iniciar este año el proyecto del tren de pasajeros desde la Ciudad de México, hasta el norte del país, cuya ruta pasará por la capital potosina, hasta el momento no existe acercamiento institucional para determinar si el Museo del Ferrocarril fungirá como estación. 

Así lo informó Mario García Valdez, titular de la Secretaría de Cultura (Secult) del Gobierno del Estado, quien matizó que la expectativa de iniciar la construcción, se encuentra solo en un anuncio de la federación.

Pese a ello, el funcionario estatal aseveró que el Gobierno del Estado, se mantiene al tanto de cualquier actualización que implique la posible reactivación de la antigua estación del ferrocarril.

"El gobernador lo ha dicho: San Luis participará y aportará, y si es el caso, será, pero, pues no, la verdad es que el tema no ha pasado más del anuncio", expresó el entrevistado.

García Valdez consideró que, de concretarse la funcionalidad original del inmueble, el complejo cultural se reubicaría en otras instalaciones, porque no puede desaparecer al tratarse de un patrimonio del estado.

"No nos han comunicado nada. Es un proyecto del gobierno federal. El gobernador por supuesto ha expresado todo su interés y la disposición de que San Luis Potosí contribuya y aporte lo que tenga que aportar", remató.

