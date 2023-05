Términos del juicio abren ventana para cumplir requisitos y continuar con la obra del Saucito: Galindo

Quedó abierta una ventana legal para resolver la obra del paso inferior a desnivel en el Saucito y únicamente lo que se necesitará es el cumplimiento de algunos requisitos que ya están en vías de solventación, aseguró el alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos luego de la suspensión otorgada por el Juzgado Segundo de Distrito.

Explico que una de las condicionantes impuestas por el juez, se refiere a los planes de reforestación en caso de que se vea vegetación afectada, y ya se están tomando todas las previsiones para que así suceda, incluyendo que la reforestación esté avalada por una autoridad federal o estatal.

Por otra parte, dijo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ya se pronunció, y declaró en el juzgado que la zona de obras no es de su jurisdicción, y por lo tanto no es de su competencia pronunciarse a favor o en contra, pero al menos ya se expresó en el sentido de que no habrá daño ni al templo ni a la ermita, confirmando que el proceso constructivo se da desde la banqueta hacia el exterior.

Informó que la alcaldía compra fianzas y seguros, aunque el proceso constructivo garantiza que no va a haber ningún daño.