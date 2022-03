Terreno de Ford espera comprador

Son 10 empresas las que actualmente están interesadas en los terrenos que estaban destinados para la armadora automotriz Ford, informó Juan Carlos Valladares Eichelmann, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Explicó que algunas de ellas ya se encuentran ubicadas en San Luis Potosí y estarían buscando una ampliación, pero también hay empresas nuevas que pretenden instalarse en la capital del estado.

"No quiero hablar de intereses en específico, ya que intereses hay de muchas empresas, pero hasta que no inicien las negociaciones con una empresa para la cual sea viable adquirir un terreno de dichas dimensiones, no quiero dar detalles al respecto", argumentó.

Agregó que ese terreno se trata de un activo muy importante para el estado, por ello se está buscando negociar con varias opciones para que se trate de una inversión que resulte redituable para la entidad, tanto para la recuperación de la inversión, como para que llegue empresas que generen empleos y produzcan beneficios económicos para la región.

Y es que cuando fue nombrado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, en sustitución de Arturo Segoviano, el mandatario le indicó que una de sus principales responsabilidades era encontrar alguna empresa que estuviera interesada en instalarse en dichos terrenos.