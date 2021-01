Terreno que dejó Ford permanecería sin uso hasta por dos años más: Sedeco

Las 280 hectáreas que dejó la armadora estadounidense Ford podrían permanecer sin uso hasta por dos años más, hasta que se consolide una inversión de gran tamaño para San Luis Potosí, declaró en entrevista el secretario de Desarrollo Económico, Gustavo Puente Orozco.

Reconoció que en la promoción de la entidad potosina en los últimos cuatro años, han surgido varias empresas interesadas en ocupar este espacio, no obstante, no se ha logrado concretar ninguna de estas ya que se busca que la empresa que llegue, aproveche al cien por ciento el espacio y la infraestructura con la que este cuenta.

Puente Orozco reveló que hay una empresa con la cual se ha estado trabajando desde hace tiempo, para hacer posible que ocupe el espacio, aunque aclaró que una decisión para una inversión de este tamaño lleva un largo proceso, por lo que se estima que podría tardar hasta dos años más confirmar la llegada de una inversión grande, en lo que se estabilizan los mercados nacionales e internacionales.

El secretario de Desarrollo Económico puntualizó que es prioritario que se encuentre la inversión indicada para que se haga un buen uso de un activo tan importante como éste, y no a marchas forzadas "por las ansias de querer cumplir metas de ciclos administrativos", insistió.

"El terreno es de Gobierno del Estado, es un gran legado y un gran patrimonio, por lo que debemos ser cuidadosos con el uso que se le dé, hay que saber en qué momento tendremos que echar mano en términos de finanzas y de atracción de alguna empresa. Seguimos ofreciéndolo por supuesto, y hay empresas interesadas en él", concluyó.