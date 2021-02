Tianguistas se hacinan pese al Covid

Pese a la semaforización epidemiológica en color rojo de máximo contagio de la Covid-19, cientos de personas acudieron este domingo al mercado semifijo, ubicado en la avenida Ricardo B. Anaya, entre el Anillo Periférico Oriente y la calle Santa Ana.

Fue notorio que prácticamente la totalidad de las personas utilizaban tapabocas.

Al igual que en el tianguis de "Las Vías", desde temprana hora los vendedores ambulantes se instalaron sin respetar la sana distancia entre cada puesto, medida que, según las autoridades municipales, era indispensable para su funcionamiento.

En contraste con las primeras semaforizaciones de alto riesgo establecidas el año pasado, donde algunas veces solo había giros esenciales (alimentos o productos de limpieza), este día los comerciantes de ropa, herramientas, juguetes y fundas para celulares proliferan a lo largo del mercado.

Aunque en inicio del mismo en la calle Santa Ana, se ubica un punto de higienización con galones de gel antibacterial para que los usuarios lo utilicen, no hay persona encargada de solicitar a los compradores colocárselo.

Mientras la mayoría de los vendedores portan cubrebocas, pero ninguno facilita desinfectante, en los comercios establecidos como carnicerías, marisquerías y tiendas de abarrotes, el personal no permite el acceso a quien no utiliza mascarilla o no accede a higienizarse las manos.