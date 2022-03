Tiene la Procesión puntos sin resolver

Tradiciones Potosinas A.C. no presentó oferta de renta de sillas en las calles para el desarrollo de la Procesión del Silencio, y en el regreso del evento solemne del Viernes Santo no se tiene noticia certera que determine si los espacios serán cobrados o no.

A 21 días de la ceremonia que es el principal atractivo de la ciudad en Semana Santa aún hay dudas sobre la ruta procesional, si se considera la postura irreductible de dos sindicatos para retirar su plantón de la Plaza de Armas, paso habitual del cortejo.

Las actividades son promovidas por Tradiciones Potosinas y el gobierno estatal.

La Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Secretaría de Salud, elaboran sus propios planes para la

ruta procesional.

Sin embargo y por primera vez, el gobierno estatal pidió a Tradiciones Potosinas, desde la etapa de presentación del evento, entrar en negociaciones para no cobrar las sillas.

Hasta ahora, de ninguna de las partes hay un pronunciamiento oficial acerca del costo, o en su caso gratuidad de los asientos para los visitantes.

Por lo que se refiere a la ruta, su itinerario pudiera variar, si el gobierno Estatal no alcanza negociaciones para el retiro temporal de los inconformes de los sindicatos.